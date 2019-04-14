李怡芸／台北報導

第二屆中華設計獎「鎮海盃」旅遊文創產品設計大賽12日於浙江寧波市舉行頒奬典禮，參賽作品《戲說乾隆》與《十二生肖拼板積木》分別獲產品組和概念組金獎，其中《戲說乾隆》是台灣文創產品，從655件投稿作品中脫穎而出獲得金獎。

頒獎典禮上，十二屆全國人大常委會副委員長、中華職業教育社十一屆理事會理事長陳昌智，寧波市委副書記、市長裘東耀，國務院台辦交流局局長黃文濤，中華職業教育社黨組書記方乃純，浙江省台辦副主任章啓忠等領導，以及台灣設計聯盟理事長林磐聳，清華大學美術學院院長、中國美術家協會副主席魯曉波等出席頒獎儀式。

台灣設計聯盟理事長林磐聳表示，本屆大賽以「旅遊文創」為主題，十多年來台灣投入在「文化創意產業」已有了亮眼成績，大陸近年來也在「文化創意產業」開創出傲人的產值，若分別拆解成「文化」「創意」「產業」三個名詞，三個名詞的排列組合，剛好可以說明兩岸在文化創意產業的競合關係。實則「交流」與「合作」是在頒獎儀式上嘉賓們反復提到的關鍵詞。中華設計獎作為溝通兩岸設計領域的平台，將在促進人才交流與推動產業合作上持續發力。

國台辦交流局局長黃文濤在致辭時表示，兩岸的設計作品和創意各有特色和巧思，都展現出富有中華文化特色的風采神韻和審美品位。悠久燦爛的中華文化是兩岸同胞共同的精神財富，也是兩岸文創設計產業最豐富、寶貴的資源。加強對中華傳統文化的挖掘、闡發和應用，將為兩岸文創設計產業注入豐沛的動力。

寧波市委副書記、市長裘東耀致辭表示，近年來，寧波的創新平台越來越多，創新人才也越來越盛，創新氛圍越來越濃。「文化創意＋」正在寧波蓬勃興起。兩岸的設計師和創客朋友不妨在此共同挖掘文化創意產業的「富礦」。

以「戲說乾隆」拿下產品組金獎的台灣藝拓國際，負責人曾國源表示，這個設計的概念，把把遊客當成第一人稱，如同乾隆在遊瘦西湖一般，打造「朕在涼快」扇子、「朕已閱」書籤、「小乾隆遊瘦西湖」創意茶具等，透過景區讓遊客把產品帶回家，達成城市共生的旅遊體系。

頒獎之外，也舉辦了「設計精英面對面」圓桌對話，兩岸設計名人分享各自心得。此次活動由國務院台灣事務辦公室交流局指導，中國台灣網、中華職業教育社、寧波市鎮海區人民政府、寧波文博會組委會、台灣設計聯盟主辦，上海宜拓知識產權代理有限公司承辦，杭州市中華職業教育社協辦。

(旺報 )