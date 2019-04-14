名嘴許聖梅在臉書上貼了一段影片，滿頭髮捲化身「包租婆」施展獅吼功，幕後「技術指導」竟然是她的女兒！ 周星馳電影《功夫》裡的「包租婆」可是個狠角色，許聖梅在新的代言廣告中化身「包租婆」，滿頭髮捲外加俗爆的化妝，還有媽媽味道的睡衣，影片一PO上網就讓網友嚇傻。

許聖梅說，廠商找她為這款保養喉嚨的產品代言，因為她每天要講很多話，需要好好保養一下喉嚨，她主動建議化身「包租婆」，因為她的兒子女兒都超愛看周星馳電影，尤其是《功夫》，所以她一直很想挑戰「包租婆」的角色，加上電視製作人王湧扮演「火雲邪神」，兩人「對打」笑翻工作人員，「湧哥的蛤蟆功太厲害了，一掌就把我打到牆壁上去」。

許聖梅說，最開心的是女兒是她的「技術指導」，連影片都是由女兒後製， 今年開春她接2個廣告，活動主持也排到10月，今年1月遭逢父喪，13日剛好是父親百日，許聖梅常在臉書上追思父親，透露自己「經常胸口巨痛」。

她說，父親生前也是記者，是她的前輩也是她的導師，父親過世之後，她仔細讀了父親留下的文稿，發現許多機密內容，「我父親過去是司法記者，他曾經寫了一篇有關陳文成死後的驗屍過程，內容提到不少關鍵的重點，在戒嚴時期，父親對這個敏感議題不卑不亢，讓做女兒的我感到很驕傲」。

(中時 )