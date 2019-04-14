台灣最萌選美比賽主席木熙衣最近發行個人專輯《同星》，大受粉絲喜愛，她日前上網路節目受訪時，當場教主持人走秀，讓許多粉絲直呼「女神駕臨，氣場好強」。

木熙衣最近為了宣傳新專輯，日前接受網路節目《小玉巷仔內》主持人邱明玉的訪問，邱明玉一見到木熙衣就忍不住驚呼「好像謝金燕」。身為選美冠軍又是歌手，木熙衣現場教邱明玉美姿美儀，還教她跳新歌〈彼得潘而己〉的舞蹈，讓邱明玉大嘆「歌手難為」，除了歌聲要有特色，舞蹈功力也要出色。

《同星》專輯由「選美教母」張如君擔任發行人，知名音樂人黃大軍製作，金曲獎台語歌王陳建瑋和替林俊傑「江南」擔任編曲的蔡政勳負責這張專輯的作曲，ＭＶ還出動了攝影大師蔡榮豐掌鏡，可以說是眾星拱月，最有看頭的一張專輯。

木熙衣是2011年全球城市小姐選美比賽冠軍，之後加入由選美皇后組成的女子團體「City魅」，先後發行包括《YOU CAN》和《畢業紀念冊》等多張專輯都大受歡迎，因為外型神似謝金燕，因此有「小謝金燕」封號。

2018年木熙衣接下全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽台灣賽區主席，因為年紀最輕，被封為「最萌主席」，今年她也是台灣高雄賽區主席，同時發行個人專輯。

木熙衣說，選擇用〈同星〉這首歌來表達成長過程的心情點滴，「每個人的心中都有一顆星星，陪伴著自己成長，在遇到挫折的時候，總渴望著這顆恆星能守護著自己，給自己最大的勇氣和鼓勵。然而，當有一天，妳發現，妳長大了，妳也可以成為別人的恆星，綻放光芒，守護著妳愛的人，守護著滋養著妳長大的城市，這就是『同星』」。

許多粉絲都在節目上鼓勵木熙衣，木熙衣說，已有幾部戲劇演出在考慮，未來將繼續攻讀碩士班，即使工作很忙也不能耽誤學業。前女團「City魅」成員林書葶UNA日前在中天節目指團員衛生習慣很差，經紀公司老闆用面膜抵商演費用等，「City魅」的老闆張如君一怒之下對林書葶UNA提告。

木熙衣身為「City魅」隊長也受傷很深，張如君說，林書葶UNA雖然離團，其他團員一直都抱著祝福心態，碰到有劇組要打聽林書葶，木熙衣也都會幫林說好話，沒想到在節目上攻擊昔日伙伴們，「讓人很心痛」。

木熙衣忙著宣傳新專輯，最近還要忙全球城市小姐台灣賽區的準備工作，今年台灣賽區將在8月3日於高雄舉行，已有不少年輕朋友上網報名，她呼籲帥哥美女們趕快行動。

(中時 )