傳巴基斯坦飛行員駕駛法製飆風戰機

印度與巴基斯坦因邊境衝突，而爆發空戰後，新德里強調，為了防範巴國的美製F-16戰機攻擊，亟需採購法國達梭飛機（Dassault Aviation）的「飆風」（Rafale）戰機。

不過，據美國航空國際新聞網（Ainonline.com），卡達已2月已接收新採購的「飆風」戰機，但第一批受訓的飛行員，卻是巴基斯坦交流軍官。

而據《印度電訊報》（TelegraphIndia）報導，消息傳出後，印度官員要求空軍說明，受訓的究竟是不是巴基斯坦軍官，如果是，他們所受的訓練到什麼程度。

巴基斯坦飛行員若真的搶先一步，在法國達梭飛機（Dassault Aviation）交付首架「飆風」給印度前，就先飛透透，那麼堅持對交易保密，說怕巴基斯坦利用敏感情報的莫迪（Narendra Modi）政府將承受龐大的壓力。雖然反對黨強烈質疑，但印度今年9月將開始接收首批「飆風」戰機。

飆風戰機現身印度航展

然而，法國駐印度大使齊格勒（Alexandre Ziegler）已否認相關報導，並強調那是假新聞，還推文回應了相關貼文，但印度空軍和國防部卻未正式否認。

卡達2015年5月簽約，採購了24架「飆風」，接著又在2017年12月再訂購12架。印度國防部官員說，要是Ainonline.com今年2月的報導屬實，那莫迪政府堅持守密就令人嚴重懷疑。

(中時電子報)