由已故的微軟聯合創始人保羅艾倫(Paul Allen)，於2011年出資設計的世界最大飛機「同溫層發射系統」(Stratolaunch Systems)在美東時間星期六早上10點，於加州莫哈韋太空港(Mojave Air and Space Port)首次飛行成功，這架重達50萬磅(225公噸)的巨型飛機在離地騰空的那一瞬間，在場的人們都忍不住驚呼讚嘆。

同溫層發射系統首飛，與一旁伴飛的小客機比較，特別體現它的龐大。(圖/Jack Beyer twitter)

CNN報導，同溫層發射系統 一種巨大的太空飛行發射台，用途是使衛星進入低地球軌道，也可能載人。首席執行官強‧佛洛伊德(Jean Floyd)表示「它可以提供給軍事、私人公司甚至NASA等需要太空飛行的單位，一種更經濟的進入太空的方式，就如預訂航空公司航班一樣容易。」

The Roc lands safely, bringing to a conclusion the first flight of the worlds largest airplane at #Mojave. #stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/NjCIlga4IY — D. Stamos/Helodriver (@SpacecoastPix) 2019年4月13日

這架飛機頭尾機身長度72公尺，總翼展寛117公尺，重達225公噸，以6具噴射引擎為動力，它比地球上的任何飛機都要重，也都更寬，有著兩個機身，還都有一具駕駛艙，不過操作飛機的駕駛艙只有一個，另一個應該是管理投放火箭用的。

航空攝影師傑克‧貝耶(Jack Beyer)說：「它太大了，很難想像能夠飛行，看到它騰空而起，有一種不可思議的奇妙感覺。」

除了貝耶以外，還有數十位航空攝影師和航空愛好者都聚集在一起，要親眼看到這款獨特雙機身飛機首次起飛的那一刻。

貝耶說：「航空迷們討論同溫層發射很多年，大家都期待它正式飛行，一方面是它巨大，但更重要的是『看到未來』，人們希望看到接下來發生的局面，也就是搭乘它進入太空。」

現在同溫層發射證實它可以飛行，但這還只是第一步，接下來它必須證明自己可以有巨大的載重能力：在它寛闊的兩具機身之間，要吊掛一具重達250噸的太空火箭，並且可以爬升到11公里的平流層高度，飛行員將從飛機上發射火箭，然後飛機將安全帶回莫哈韋，至於火箭會將衛星送入地球上空約482公里~1900公里的太空軌道(端看載荷的重量)。火箭在釋放衛星後落回地球，像流星一樣在天空中燃燒。

國際太空站的運行高度在480公里，因此理論上，同溫層發射系統也能運送太空人到國際太空站。

為了使飛機既堅固又輕巧，同溫層發射主要由碳纖維材料製成，為了節省設計費用，它大量應用已經成熟的技術，包括推動飛機的6台普惠PW4000引擎，是為波音747飛機設計的，它龐大的28排機輪，最初也是為747而設計。

與同溫層發射相似的太空運輸是維珍銀河的白騎士2號-團結號的組合，但兩種太空旅行的性能不同，團結號小的多，只能將乘客載運到100公里左右的亞軌道，無法進入環地球運行的太空軌道。不過維珍銀河宣傳，他們可以將迷你衛星可以送到太空軌道。維珍航空公司首席執行官丹·哈特(Dan Hart )說：「我們正在努力為小型衛星提供新的發射機會，這些衛星已經等待太久了。」

這還是同溫層發射的第一次試飛，在它可以開張營業之前，還需要得到美國聯邦航空管理局檢查和認證，因此接下來幾個月，還必須多次試飛。如果一切按計劃進行，並且審核速度夠快的話，或許在明年底時，就會看到這架巨型飛機攜帶太空火箭發射衛星了。

(中時電子報)