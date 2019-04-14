陳芳語助陣拉票。(HitFM提供)

「2019 hito流行音樂獎頒獎典禮」將於6月2日在台北小巨蛋登場，13日舉辦造勢記者會，入圍最受歡迎男歌手的炎亞綸、BCW、陳芳語現身拉票，日前有日本網站封炎亞綸是台灣五大「國寶級帥哥」，對此他大笑說：「我是櫻花鉤吻鮭還是熊貓嗎？」

他先前曾反應粉絲常干涉他的工作，他也坦言：「我覺得這是一個奇怪的文化，有些粉絲會希望他的偶像要幹嘛，急著要你去做些活動、節目，其實要告訴大家我們有專業的經紀人。」但他表示不會因此影響心情，「社交媒體平台是我和粉絲之間一個良善的互動，有什麼話就直說，有什麼感受就直接表達，因為我覺得粉絲朋友應該有一些跟久的就會蠻熟悉我。」

他透露近日都在閉關忙單曲製作，笑說：「小弟不才，30幾歲才開始寫歌。」年前到現在都處於自閉狀態，連吃飯都會忘了吃，在家也懶得打扮，因為這樣比較能專注創作。

他和BCW第一次同台，笑說：「我來之前有點緊張，還問別人BCW人好不好，現場看到蠻好的！」BCW也說：「我很擔心站在他旁邊不知道要講什麼，不過聽得出來他也是蠻專心在做自己的作品，是一個很好的藝術家，跟我平常在媒體上看到的感覺完全不一樣。」被追問他原本對炎亞綸是什麼印象，炎亞綸馬上搶先擋駕：「就偶像啊，不要再問他了，你也不用回答！」

(中時 )