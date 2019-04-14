洛杉磯副市長何契珍親自送韓國瑜一行人走過馬路。（林宏聰攝）

南加玉山科技協會理事長楊賢怡不諱言，美國人很重視私人休閒時間，這次何契珍完全配合韓國瑜的時間，同意利用周六時間熱情接待，顯然釋出高度善意。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜美國時間13日中午，前往洛杉磯市政府拜會第一副市長Nina Hachigian（何契珍），桃園市長鄭文燦日前才剛拜訪過這位政治明星，當時在周間傍晚會面，花了半個多小時，這次韓國瑜造訪恰巧是當地周六，何契珍罕見犧牲假期與韓會面，熱情商談近1小時，最後親自送韓國瑜出市府，對他的重視不言而喻。

韓國瑜在洛杉磯企業家劉偉民等人居中牽線下，原本要會見洛杉磯市長，但因當地目前是周末，市長另有行程安排，指派第一副市長何契珍出面接待，原本地點選在外頭的俱樂部餐廳，但為避免引起騷動，最後仍回到市府會面。

日前鄭文燦訪美時，也曾會見何契珍，據了解，當時是周五傍晚，市府上班時間約到下午5點半，但鄭文燦班機抵達時間相當趕，他在5點前抵達洛杉磯市府，匆匆忙忙會見、交換禮物之後便離開，交談時間並不長，由此可知美國公務員對上下班時間的區別相當清楚。

然而，韓國瑜此次赴美，途經洛杉磯的時間剛好是周六，但何契珍仍願意配合韓的時間進行會面，韓國瑜表示，何契珍副市長在歐巴馬時代，曾是駐東南亞國協的大使，這次願意犧牲寶貴假期會見，應該也覺得未來洛杉磯與高雄應有更多合作的機會，例如推動交換學生，當過大使的資歷，讓她觀念與傳統官僚不一樣，比較有國際觀。

南加玉山科技協會理事長楊賢怡不諱言，美國人很重視私人休閒時間，這次何契珍完全配合韓國瑜的時間，同意利用周六時間熱情接待，顯然釋出高度善意。

韓國瑜與妻子李佳芬、副市長葉匡時、行政暨國際處長王智立等人進入洛杉磯市政府，經過約1小時後，何契珍親自送一行人走出市府，跨越馬路到媒體守候的地點，何契珍才低調離開，讓韓國瑜接受媒體訪問。

韓國瑜透露，他與何契珍會面時，針對城市治理經驗、預算等面向有短暫但愉快的交談，他說高雄第一個重要問題是空汙，洛杉磯則說是交通運輸、2028年洛杉磯要辦奧運的問題，教育體系又與台灣不同，但比高雄更早做到港市合一，每個城市有不同的挑戰。

韓表示，何契珍曾經造訪台灣，但沒去高雄，韓國瑜與葉匡時當場邀請，歡迎她有機會來高雄一遊。

韓國瑜向何契珍說，希望未來美國商人若想在亞洲布局，可以把高雄當成重心、投資樞紐；何契珍則特別關心兩岸關係，提問包括兩岸緊張情勢，問韓國瑜對美陸台三角動態有何看法，韓簡單闡述了他的觀察，「我們互相討論激盪非常好，彼此留下很好的印象！」

媒體問說，兩位市長對談講到兩岸關係，好像是總統層級的問題，韓國瑜笑說，何契珍曾是駐亞洲大使，對東南亞、東北亞情勢很熟悉，彼此只是交換意見，「不是什麼都算是總統議題，你好像太敏感了！」

另外，韓國瑜稍早參觀大數據公司Taboola，覺得收穫很多，他也當場提出邀請，希望目前在全球已有16個據點的Taboola，將來也能來高雄設分部。

(中時 )