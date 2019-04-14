週日出遊天，來看看天氣如何？今（14日）受面通過及東北季風增強影響，全台有雨。北部高溫26度、南部高溫上看31度。這波不穩天氣持續到下週二，屆時再迎強鋒面，全台恐有劇烈天氣。

今日鋒面通過及東北季風增強，澎湖、金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，台灣北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；晚起北部及東北部天氣轉涼。

氣溫方面，今日北部地區高溫26度，宜花及中部約28度，南部及台東29～31度，降雨時感受較為舒適。紫外線方面，今日台東縣為過量級；台北市、新北市、基隆市、桃園市、台中市及連江縣、金門縣為中量級，其餘縣市皆為高量級。

今日金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，請注意。

值得注意的是，這波有雨天氣不穩到下週二，下週二下半天另一波鋒面到來，屆時全台恐有劇烈天氣，預估到下週三天氣才回穩。

至於民眾關心的空氣品質，今日高屏地區為「橘色提醒」等級；宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級，其餘縣市皆為「普通」等級。

今日北部地區高溫26度，宜花及中部約28度。（圖取自氣象局網頁）

(中時電子報)