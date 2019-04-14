這是科學還是奇蹟？5公分高的骨牌最終竟能壓扁一輛汽車？科普節目《流言終結者》，推出全新一季《流言終結者少年隊》，節目將由《流言終結者》元老亞當沙維奇與全美六位年輕的建造好手、機器人達人和天才發明家合作，由這群不到16歲的才子才女，展示他們驚人的聰明才智和技能，並一一破解大家所疑惑的流言，刺激青少年的想像力，看來自各地不到16歲的年輕好手，如何打破這些「不可能的流言」！

《流言終結者少年隊》首集挑戰超大的「骨牌效應」流言，將骨牌由小到大排列，撞倒更重的骨牌。（Discovery頻道 提供）

《流言終結者少年隊》首集挑戰超大的「骨牌效應」流言，將骨牌由小到大排列，撞倒更重的骨牌，因重量以指數關係上升，每張骨牌能夠推動比本身大1.5倍的大小及重量，最終用了一塊5公分的骨牌，成功推動用鋼材製造、高4公尺、重達3,200公斤的「 骨牌哥」，利用重力加速度的作用力壓扁一輛汽車，產生驚天動地的骨牌效應！從骨牌的重量、大小到骨牌間的距離等等細節都被終結者少年隊的成員一一克服，替他們帶來了無比的信心，並在此證明了流言可被破解的事實。

高4公尺、重達3,200公斤的「骨牌哥」，利用重力加速度的作用力壓扁一輛汽車。（Discovery頻道 提供）

《流言終結者少年隊》破解了媲美艾美獎提名《流言終結者》中的勁爆流言，無論是開車、爆破、電影還是流行文化，全都是他們的題材。從打造滅火噴射推進器到可以壓扁汽車的骨牌皆難不倒他們，不難想像這季節目精彩可期。亞當莎維奇表示：「流言終結者少年隊的成員很了不起。全新一季流言終結者少年隊》於4/15(一)起晚間9點首播。

第12塊骨牌為用鋼材製造、高4公尺、重達3,200公斤的「骨牌哥」。（Discovery頻道 提供）

超狂骨牌效應和奧秘---《流言終結者少年隊》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)