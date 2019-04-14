從地方到中央，台灣文化憑藉大眾力量發展出獨特特色！國立台灣歷史博物館於13、14日兩天舉辦「共筆台灣：地方學的新展望」研討會，文化部長鄭麗君出席開幕式致詞，會中由故宮博物院院長吳密察針對地方學的策略發表專題演講，並與台史博館長林崇熙進行焦點與談，現場還有來自全台各地的地方學研究者及實踐者出席發表，與社會大眾分享各領域及博物館如何與地方串連，共構地方知識，並嘗試運用於解決各種地方問題。

台灣為世界十大最脆弱國家之一，在災難不斷的風險社會中，如何才能趨吉避凶？需要回到「地方」找答案。台史博長期以來注重在地連結，積極與地方網絡串連，鼓勵地方建構地方知識，地方知識並不是無用的學院語言，而是實實在在與你我密切相關的知識，能夠實際應用於解決社會問題，台史博為將階段性成果與社會大眾分享，投注全館心力，特邀集地方學的學界與實務工作者，深度討論地方學的現狀與未來展望。

文化部長鄭麗君致詞時引黑格爾的名言「這裡有玫瑰，就在這裡跳舞吧！」表示，世界的知識體系是從地方開始的，每個人都是在地知識的生產者、詮釋者、傳播者與轉譯者，但在地知識如何出發，鄭麗君特別指出今日台史博邀請各界對話，正是重建歷史發展新展望的絕佳起點。

重建歷史要從重建地方學開始，對此鄭麗君有三個展望：21世紀的地方學是由下而上、公民參與式的地方學，期望讓社區營造成為在地公共治理的力量，文化部今年也規劃了博物館政策白皮書凝聚共識會議，希望博物館與在地共同發展；第二個展望是在數位科技時代下，地方學應使用更進步的科技工具，文化部已透過前瞻基礎建設預算，把過去數位典藏資料重構於「國家文化記憶庫」體系，連接地方知識體系，並與世界知識連結；第三個展望為在地知識是豐富文化的DNA，應在當代社會不斷地再生，期盼在地知識學不斷地支持台灣文化發展，未來也將借重台史博的力量，讓國家文化記憶庫的建置與應用可以深根推廣。

本次研討會結合工作坊形式，強調學界、博物館與地方民眾的參與式對話。首先透過專題演講及焦點與談，聚焦社會大眾關注的地方議題，其次透過學界的專業討論，深度分析地方學的各種學術面向。從研討會各議題延伸，台史博後續將策劃「誰主沉浮—水文化在台灣」、「台灣戰後社會運動」等特展，分別從台灣水文系統之變遷，論證在地知識回應生存環境危機之內涵，以及透過台灣社群行動之歷史，看見受壓迫者從無力者的結構困境進入公民翻轉的有力動能，深化發展新地方學知識共筆與公眾參與的目標。

「共筆台灣：地方學的新展望」所有與會者合影留念。（文化部提供）

(中時電子報)