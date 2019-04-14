Amir Johnson and Embiid Laughing About Text Message While Down pic.twitter.com/rXvh156Xyc — The Render (@TheRenderNBA) 2019年4月13日

NBA季後賽首輪14日正式開打，沒想到第1場就大爆冷門！籃網靠著主控羅素獨拿26分，利佛特也有23分進帳，輕鬆以111比102完成「下剋上」擊退地主七六人，除了取得闊別4年的季後賽勝利，更從七六人手上搶回主場優勢。

身為東區第6種子的籃網，儘管來到客場打季後賽，一開賽就喧賓奪主，上半場就取得44比27大幅領先，更成功限制帶傷上場的恩比德，不過七六人第3節展開反撲，一度把比分追成63比65的緊張局面，可惜籃網實在太過強勢了。

因為籃網馬上打出18比8攻勢重新擴大領先，甚至來到末節，籃網再次發動9比2小高潮，一舉取得104比88的穩定領先，七六人只好提前宣告放棄，全力準備接下來16日仍在費城舉行的第2戰，屆時七六人有著輸不得的壓力。

籃網全隊6人得分上雙，除了羅素與利佛特攜手拿下49分，丁維迪也有18分，喬哈里斯13分，艾德戴維斯12分、16籃板，卡洛11分；七六人則以吉米巴特勒36分最高，儘管恩比德拿下22分、15籃板，但他投15中5手感欠佳。

不過七六人末節發生相當離譜的場面，儘管場上大幅落後，恩比德竟在板凳席上，跟隊友阿米爾強生觀看手機訊息，兩人甚至還露出笑容，賽後恩比德連忙跟媒體解釋，兩人是在觀看強生女兒生病恢復情況，因為他女兒病得很重。

(中時電子報)