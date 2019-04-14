看來國王總管迪瓦茲鐵了心就是要找華頓當總教練！昨天(13日)才突然遭到湖人開除的華頓，隨即今天就被《The Athletic》記者阿米克爆料，跟迪瓦茲完成首次面試後，雙方已經達成4年總教練合約協議，代表華頓已成國王新任主帥。

如此一來，華頓將會待在國王執教，直到2022-23年球季，剛好就跟迪瓦茲的新總管合約任期一模一樣，其實迪瓦茲早在2016年就曾想要聘請華頓擔任國王總教練，卻被湖人搶先一步，如今隨著湖人開除華頓，迪瓦茲當然不想再次錯過機會。

聽到自己愛徒馬上找到了新工作，勇士總教練科爾也在首場季後賽賽前記者會表示，「我替華頓感到高興，一切發生得太快了，這是他很棒的機會，國王是支非常棒的年輕球隊，我認為耶格過去幾年在那裡做得很棒，也打下牢固的基礎。」

湖人的新任總教練人選也大致形成「二選一」的狀態，因為《Yahoo Sports》記者海恩斯爆料，湖人方面已經跟前騎士總教練泰隆盧聯繫，雙方將於下周進行面試，同時也得到面試七六人助教蒙提威廉斯的許可，接下來就看湖人挑誰！

(中時電子報)