@中國時報

民進黨為解決蔡賴之爭，將黨內總統初選延後，讓基層裂解風險加劇，蔡總統昨表示，這決定是希望多點時間處理情勢，凝聚黨內團結，體現最大力量集結是合作、不是競爭；對此，前行政院長賴清德昨先澄清，他登記初選非「偷襲」，認為透過初選才能凝聚黨內支持者，並要求小英網軍停止攻擊。

2020大選逼近，挾去年九合一選舉大勝氣勢，藍營有多位「太陽」表態角逐總統初選，同時黨內也傳出呼聲，盼人氣居高不下的高雄市長韓國瑜出馬參選總統。根據《旺旺中時媒體集團》最新民調，在國民黨內，韓國瑜、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋等人選中，韓獲得34.6％民眾支持，遙遙領先，而朱、王分別有16.4％、16.1％支持度，相加起來仍不及韓國瑜。

台北市長柯文哲傳出邀請前考選部長林嘉誠組成國政小組，並廣邀專家學者撰寫國政白皮書，備戰2020大選意味濃厚，不過消息一出， 深綠背景的交通大學教授劉俊秀火速在臉書PO文自清，表明自己看報紙才知道是為柯P而寫，嚇得趕緊退出，更不解反問，「我的反柯立場明顯，他怎麼會找我？」

大陸學者李毅曾發表武統相關言論，本次前來台灣，傳聞他將要參加統派的遊行並演講，結果遭民進黨政府提前強制出境。其實之前李毅來過台灣，曾經祕密拜會過民進黨人士，雙方甚至談到了敏感的武統話題，民進黨人士希望安撫李毅，強調並沒有要台獨。

@旺報

有大陸基礎建設晴雨表的挖土機最近又成為各界熱議的話題。根據統計，今年1至3月，大陸各地不僅挖土機司機出現緊缺，連挖土機的銷量都大幅成長，光是今年首季的銷售量就較去年大增近24%。業內人士指出，挖土機銷量井噴的背後，是大陸基礎設施投資加快的重要信號，未來帶動實體經濟增長的力道，值得加以期待。

大陸首季的宏觀經濟數據表現優於預期，加上A股市場交投熱絡，部分學者專家因此認為，短期內人行降準的機率已經降低。不過，興業銀行首席經濟學家魯政委指出，由於兩個月後大陸即將面臨超過1兆元（人民幣，下同）的MLF（中期借貸便利）到期量，人行極有可能藉由降準來對沖資金回籠的壓力，換句話說，人行降準與否，6月將見分曉。

對於A股市場而言，人行日前公布的第1季金融統計資料可說是一場及時雨，不論是M2或是社會融資的強勁反彈，都反映出大陸市場的流動性明顯優於預期，這對股市而言，絕對是一項大利多。值得注意的是，居民短期信貸爆出「天量」，顯示大陸民眾「舉債入市」的意願大幅提升，雖然這顯示A股買氣持續升溫，但散戶搶進的情況下，未來有關部門仍需投機炒作及盲目跟進所帶來的副作用。

新聞分析蔡政府高調驅逐李毅，讓「武統」一詞又成為時事熱點。事實上，大陸想統一台灣70年來不變，早就是天下盡知，和統、武統也僅是手段不同；在兩岸軍力差距擴大的趨勢下，台灣人民若能正視武統，才能夠避免武統。

@工商時報

上市櫃公司第一季營收已完整公告，市場聚焦即將發布的第一季財報。投資專家建議，此時選股以高殖利率為首選，配合第一季營收成長，有望繳出亮眼財報，加上外資連買，兼具基本面、籌碼面優勢，將成為台股震盪行情中的中流砥柱。

好房市落底，房價再掉跌幅有限，不少銀行相繼推出「房貸加值金」方案協助購屋者籌足自備款，加值金約為房貸金額的5%到9%不等，還款期約為10年，較一般信貸來的長。

全球最大指數公司明晟（MSCI）突然於13日宣布，原定6月1日將MSCI全中國指數（MSCI All China Indexes）轉換為MSCI中國全股票指數（MSCI China All Share Indexes）的時間，往後推延至11月26日。儘管明晟高管稍後解釋，此舉不影響MSCI追蹤資金流入，但此一消息仍引發亞洲市場高度關注。

公股行庫董總座的4月大風吹，讓也才上任1年餘的台灣金融研訓院長黃崇哲，頻頻被外界投予關愛的眼光，猜測被定位為民進黨中生代財經接班一員的他，是否就這樣躍入金融圈既羨慕、又忌妒的公股行庫大位。

(中時電子報)