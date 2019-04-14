湖人開除總教練路克華頓(Luke Walton)，儘管最大的問題在於魔術強生，一些媒體與球評仍不肯放過球隊主將詹姆斯(LeBron James)，讓他「教練殺手」的惡名又重出江湖。湖人戰績很差，開除戰績差的總教練有錯嗎，詹姆斯是否稱得上教練殺手？

前騎士教頭布拉特(David Blatt)是最常被提起的受害者，史上單季勝率最高(30勝11敗)而遭到解雇的總教練。布拉特很小心處理詹姆斯，他知道詹可以影響他的飯碗，還有球員不滿他對詹特別恭順，可惜最後還是過不了關，成為大球星壓垮總教練的經典案例。

另一個是熱火總教練史波斯查(Erik Spoelstra)，詹姆斯曾希望換掉史波斯查，讓總裁萊里(Pat Riley)親自執教，不過萊里拒絕了。後來詹姆斯離開，史波斯查一直留在熱火，被視為聯盟比較優秀的總教練之一。萊里在自己書中暗批詹姆斯是隊上的特權份子，無法把他當成普通球員對待。

如果有戰績做後盾的布拉特都抵不住政治壓力，路克華頓的離去也不令人意外了。布拉特倒台之後，扶正的助理教練泰隆盧(Tyronn Lue)是詹姆斯比較中意的人選，所以他撐到詹姆斯轉隊之後才走。這也是傳言湖人現在考慮泰隆盧的原因，他是少數可以安撫詹姆斯的人。

ESPN節目First Take嘗試維護詹姆斯，他們指出喬丹、布萊恩、鄧肯這些偉大球星身旁至少都有一位殿堂級的總教練，唯獨詹姆斯沒有。要求一個合拍的總教練和更好的隊友並不過分，那本就是爭冠的必要條件，不宜苛責。詹姆斯從沒有真的鬥爭史波斯查，他只是認為萊里是更好的總教練(這應該也是公認的)。

美媒《雅虎體育》分析路克華頓的結局在進門那一刻就已經注定了。他面對的是陰晴不定的高層、八卦嗜血的媒體、刻薄任性的球迷，還有一旁搧風點火的「球爸」父子。路克華頓的威望絕對不足以服眾，即使詹姆斯沒出手，他的烏紗帽也不可能保得住吧。

(中時電子報)