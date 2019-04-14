👌.J. AUGUSTIN#BlueAndWhiteIgnite pic.twitter.com/ZY0lkftNLB — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 2019年4月13日

誰也想不到，今年季後賽前兩戰全都上演「下剋上」爆冷戲碼！靠著奧古斯丁最後3.4秒的致勝三分球，魔術14日爆冷以104比101擊退地主暴龍，也從暴龍手上搶走主場優勢，林書豪整場比賽都沒打，無法嘗到闊別3年的季後賽滋味。

儘管打完首節，暴龍取得30比25小幅領先，卻因主控羅瑞手感低迷，上半場竟然交出投4中0的離譜手感，也讓魔術趁機靠著第2節一陣猛攻，打完上半場，反以57比49領先，無奈的是，就算羅瑞狀態欠佳，林書豪還是上不了場。

幸好暴龍在下半場一開始，就打出12比2猛攻追上，讓比賽重新呈現拉鋸局面，打到最後1分35秒，里歐納德的三分外線命中，幫助暴龍追成99比99平手，接著他又在最後1分02秒投進中距離，帶領暴龍重新取得2分領先優勢。

不過魔術馬上靠著奧古斯丁的上籃再次追平，接著暴龍交給馬克蓋索三分出手沒進，卻沒守住奧古斯丁最後3.4秒的關鍵三分球，暫停過後，里歐納德負責執行最後一擊，可惜他的三分出手沒進，時間僅剩0.5秒，暴龍宣告大勢已去！

魔術全隊7人得分上雙，投進致勝三分球的奧古斯丁貢獻25分最高，佛尼爾16分，武切維奇與艾薩克各有11分進帳，這場勝利也是魔術相隔快7年時間的季後賽首勝；暴龍則以里歐納德25分最高，席亞卡也拿24分，范維利特14分。

暴龍爆冷在主場吞敗的主因，就是羅瑞全場竟然投7中0，含三分球6投0中，2罰也都落空，全場得分掛蛋，可是就算羅瑞手感如此冰冷，暴龍總教練納斯卻仍堅持季後賽只讓9人上場原則，更讓林書豪坐足整整48分鐘的冷板凳。

(中時電子報)