民進黨中執會通過初選協調延長案，總統初選民調將延至5月22日之後，此舉引發爭議。自由台灣黨主席蔡丁貴則指出，賴參加初選激起民進黨內部反省跟檢討，若不反省也不檢討，誰出來都不會贏。

民進黨總統初選期程延後至5月22日黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調等程序。該舉引發外界議論，台灣民意基金會董事長游盈隆批評，延後初選讓全黨蒙羞，也難以挽救蔡總統大幅落後的選情。不過英系立委莊瑞雄則說現在支持者最大的目標就是不能分裂，推出最強候選人，延後初選是中執會決議，參選人也都沒意見，程序正進行協調，若協調未果就按初選機制，「當然就是民調」。

民進黨陷蔡賴之爭，獨派的自由台灣黨傾向支持誰？據中評社報導，蔡丁貴說只要民進黨初選順利產生人選，他們就會支持，對於賴清德、蔡英文沒有特別力挺誰。不過蔡說民進黨現在執政，他們作為確實有些需要改善。

蔡丁貴說，他們肯定賴清德登記參加初選，激起民進黨內部的反省跟檢討。但若他們不反省也不檢討，誰出來都不會贏。此外，蔡說小英去年九合一選舉輸了，就表示蔡政府執政沒有符合人民期待，所以還是要謙虛一點。他說把內政做好、把初選辦好，才能讓人民感動。

(中時電子報)