紐西蘭大規模恐怖槍擊才落幕，鄰國澳洲14日清晨再傳槍響，第二大城墨爾本一間夜店突遭槍手飛車槍擊，目前已知造成4人受傷，其中2人身受重傷，傷者已全部送往醫院急救，並無人死亡。

Multiple people have been injured after a shooting outside a nightclub in Melbourne. @pauldowsley7 #7NEWS pic.twitter.com/YpDooT2Ny7 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 2019年4月13日

綜合外媒報導，墨爾本（Melbourne）當地時間今天清晨約3點05分，位在東南方小教堂街（Little Chapel Street）、馬爾文路（Malvern Road）附近一間「愛機器」（Love Machine）夜店突然發生槍響，警方初步在聲明中表示有數人受傷，不過當地媒體報導受害者共4人。

據澳洲「世紀報」（The Age）報導，這是一起飛車槍擊，槍手使用的轎車應該是一部保時捷贓車。4名傷者中其中2人為夜店保全、1名顧客，另1人身分尚待釐清，其中2人傷勢嚴重，1名保全臉部中彈，已全數送往醫院急救，現場血跡斑斑。

報導指出槍擊案可能與近期一樁摩托車黑幫對夜店進行勒索的案件有關。

紐、澳兩國3月相當不平靜，月中紐西蘭基督城2座清真寺慘遭大規模恐怖血洗，造成50名穆斯林無辜喪命，鄰國澳洲儘管在1996年35人喪命的槍擊案過後就嚴格制定槍枝法，但是統計3月，光是墨爾本就發生4起槍擊事件，造成5人死亡。

#BREAKING Multiple people, possibly three or four, shot outside Love Machine nightclub in Prahran this morning. One victim believed to have run a block onto Chapel Street, leaving a trail of blood. pic.twitter.com/KrpjSnJEaU — Paul Dowsley (@pauldowsley7) April 13, 2019

Prahran shooting update: two people in critical conditions in the Alfred Hospital, a third is in a stable condition. The footpath on Chapel St has just been closed due to trail of blood up to where one of the victims was found. @3AW693 pic.twitter.com/3JE7U6jQyQ — Pat Mitchell (@patty_mitchell) April 13, 2019

(中時電子報)