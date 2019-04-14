紐西蘭大規模恐怖槍擊才落幕，鄰國澳洲14日清晨再傳槍響，第二大城墨爾本一間夜店突遭槍手飛車槍擊，目前已知造成4人受傷，其中2人身受重傷，傷者已全部送往醫院急救，並無人死亡。
綜合外媒報導，墨爾本（Melbourne）當地時間今天清晨約3點05分，位在東南方小教堂街（Little Chapel Street）、馬爾文路（Malvern Road）附近一間「愛機器」（Love Machine）夜店突然發生槍響，警方初步在聲明中表示有數人受傷，不過當地媒體報導受害者共4人。
據澳洲「世紀報」（The Age）報導，這是一起飛車槍擊，槍手使用的轎車應該是一部保時捷贓車。4名傷者中其中2人為夜店保全、1名顧客，另1人身分尚待釐清，其中2人傷勢嚴重，1名保全臉部中彈，已全數送往醫院急救，現場血跡斑斑。
報導指出槍擊案可能與近期一樁摩托車黑幫對夜店進行勒索的案件有關。
紐、澳兩國3月相當不平靜，月中紐西蘭基督城2座清真寺慘遭大規模恐怖血洗，造成50名穆斯林無辜喪命，鄰國澳洲儘管在1996年35人喪命的槍擊案過後就嚴格制定槍枝法，但是統計3月，光是墨爾本就發生4起槍擊事件，造成5人死亡。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。