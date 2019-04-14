2016年民進黨政府上台後，內政外交皆讓人民苦不堪言，現2020將至，前行政院長賴清德決定挑戰總統蔡英文在黨內尋求連任之路，民進黨內上演大分裂戲碼，許多「英粉」更傾巢出動霸凌「賴粉」。有網友就想了一招可以讓蔡政府在2020下台、元氣大傷的好方法。

賴清德13日出席台南市安南區台江文化中心開幕典禮，針對蔡英文總統提到初選是合作而非競爭，他澄清初選登記並非「偷襲」，認為透過初選程序才能凝聚黨內已分散的支持者，要求小英網軍停止攻擊。「賴似乎介意蔡網軍攻擊言論」，候選人雙方都該約束支持者勿互相攻擊，特別是利用網軍抹黑，十分不必要。

網友ntlutw在批踢踢網路論壇發文，認為「大家若想滅民進黨，電話民調請唯一支持賴清德」。該網友分析，「唯有賴的民調一直高，蔡賴網軍才會一直互幹，才會沒時間去抹黑別人，然後民退黨就會分裂，蔡英文就會退黨，民退黨就整個完了」。

網友指出，蔡如退黨，柯會不會跟她合？網友強調，合也沒用，因為柯粉早就恨死蔡英文，蔡柯合最後只會造成柯粉失望不投票而已，一點意義也沒有。民退黨如分裂，就無法再利用三腳督得利，因為成了「韓、柯、蔡、賴，四腳督」如此一來，蔡賴一定是三或四名，而最後當選的，不管是韓或是柯，台灣都是贏家。

(中時電子報)