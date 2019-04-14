老是看到另一半前任用過的物品，感覺心裡毛毛的嗎？一名女網友老公駕駛的奧迪副駕駛座被前女友坐過，女網友常為此與老公爭執不休，2人索性換一台新車，女網友換車前還踢了奧迪8腳，不過此舉引起網友正反兩極評論。

「這次換車我真的特別興奮！」，一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示老公開的奧迪雖然只是3年新車，但是她相當不滿奧迪副駕駛座被老公前女友坐過，為此原po與老公爭吵過數次，甚至每次坐車時原po都覺得噁心，對男友發脾氣。

之後原po認為老公沒有與其他女人曖昧和偷吃的可能，還順利將奧迪換成現代，交車時狠狠往奧迪副駕駛座踢了8腳，大罵「終於跟你說拜拜了~~XX」，痛快說老公的車總算是她專屬的「髒了要嘛換要嘛滾」。

貼文引發網友正反兩極評論，紛紛留言「幫樓主老公QQ！太鬧了~ 哈哈哈哈 」、「載前女友一次換一輛，看他還敢不敢!!」、「辛苦了被飛踢八腳的副駕駛座…恭喜換車!」、「我也有感情潔癖…」、「男人的副駕除了老婆跟媽媽岳母外沒別的女人可以坐了 」、「 欣賞妳…我也是這種女生…讚啦」，也有網友說「他本人也被用過，怎麼辦? 不要執著 」、「男人會變好，可惜好的時候是有時效性的 」。

(中時電子報)