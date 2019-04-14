杜蘭特(Kevin Durant)最近告訴《The Athletic》，其實他加盟勇士不全都是好事，他失去了很多東西才換來這幾年的風光。「大家批評我抄捷徑，但我可是犧牲了不少，我還改變自己的球風配合隊友。然而這一切是值得的，我才不在乎旁人說什麼鳥話。」

除了犧牲高額薪資以擠進勇士，杜蘭特也失去了像詹姆斯(LeBron James)那種一夫當關的機會，他必須節制出手以融入團隊攻擊。杜蘭特坦承他有時候會羨慕老戰友哈登(James Harden)一肩扛起球隊的霸氣，「我希望打出那種成績的人是我。」

杜蘭特本季場均26分、52%投籃命中率，最刻薄的球評亦難以否認他的勇猛，也看不出他犧牲了什麼。但跟昔日雷霆老隊友相比就很明顯，韋斯布魯克(Russell Westbrook)平均大三元兼得分王，哈登本季場均36.1分更是直追老皇帝喬丹。

韋少猛刷數據、哈登瘋狂飆分都看得杜蘭特心癢癢，他仍堅持絕不後悔，因為在勇士隊的好處也是說不完的。「事實上這讓我更珍惜現況，我現在的打法非常安定，我不需要每一場都拚命投籃才能讓大家注意到我。」比起天天燃燒小宇宙，每場可以跟隊友無壓力射爆對手其實是幸福的事，日後他離開勇士肯定會想念這種感覺。

(中時電子報)