人海中尋愛最擔心的是碰到渣男，不小心就重傷，不過世上是一物剋一物，網站《星座屋》公布讓渣男聞風喪膽的星座女，計有獅子座、天蠍座、射手座及水瓶座，這4個星座女都是超超超級聰明。

＊獅子座：渣男最怕的星座女。獅子座女生不好惹，她們身上與生俱來的霸氣，一旦遇到渣男，她們的戰鬥力會更強勢，渣男不是被收服得像小綿羊就是被玩得很慘，再次為遇到獅子座女生的渣男默哀三分鐘。

＊天蠍座：天蠍座女生的洞察力強、第六感超準，加上高情商和高智商，渣男想要用在她們身上的套路，她們看得清還反套路，把渣男耍得團團轉。如果天蠍座女生和渣男談戀愛，她們自帶的神秘感和性感，還有一點小壞，早就把渣男迷得不行，只好乖乖認錯。

＊射手座：縱橫情場多年的射手座女生什麼沒見過，她們段位高，精明，憑藉生活中的閱歷都能判定你是老實人還是花心男。如果渣男找射手座女生下手的話，簡直自尋死路，若渣男想劈腿，射手座女生肯定會先發製人，反手扣一個綠帽子，會把渣男整到臭名昭彰、過街老鼠。

＊水瓶座：水瓶女難以捉摸，從來不按套路出牌，表面上她們見識少，實際上她們比渣男還會玩，對這些套路摸得清，會讓渣男吃不了還兜著走。如果渣男因此對她們更著迷的話，那他們的悲慘日子就開始了，肯定會被水瓶座女生玩得團團轉，而且還會身心俱殘。

(中時電子報)