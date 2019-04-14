韓冰稍早又在臉書新增5張雜誌照片，尺度超辣，有一套幾乎是下衣失蹤，粉絲都說正翻了。(韓冰臉書)

爸媽不在，韓冰又在臉書新增五張《VOGUE》照，其中一套也是白色上衣配上薄紗熱褲，露出白皙美腿。(韓冰臉書)

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，除了是老爸勝選的幕後推手外，也曾在加拿大當過業餘模特兒，最近她獻出了台灣時尚雜誌處女秀，接受《VOGUE》專訪，韓國瑜昨在美國受訪表示，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是她老爸。」韓冰稍早又在臉書新增5張雜誌照片，尺度超辣，有一套幾乎是下衣失蹤，粉絲都說正翻了。

韓冰一舉躍上時尚聖經《VOGUE》，遠在美國進行訪問行程的韓國瑜，昨日被記者問及韓冰拍《VOGUE》雜誌時的反應，竟神回了一句「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是她老爸。」

今早趁著爸媽都不在，韓冰又在臉書新增五張《VOGUE》照，其中一套身著黑色西裝外套，白襯衫的造型，看起來下衣失蹤，尺度應該達到老爸看了會昏倒的辣度。另外一套也是白色上衣配上薄紗熱褲，露出白皙美腿。

觀光局長潘恒旭也跑去留言說「千變萬化」。粉絲們說「正能量美少女」、「老爸不在家放福利給大家」、「這系列不錯，眼妝是重點」、「青春不留白 漂亮」。

影》趁爸媽不在 韓冰再PO性感美照（中天新聞）

(中時電子報)