天使隊波爾安全上壘卻自行退場。（轉自youtube）

Who's ready for a perfectly normal baseball game today? pic.twitter.com/zGX6ub7tz2 — Chicago Cubs (@Cubs) April 13, 2019

天使一壘手波爾(Justin Bour)為何不肯上壘？14日對戰小熊時，波爾敲出安打，藉著小熊傳球失誤衝向二壘，游擊手拜耶茲(Javier Baez)觸殺不及，二壘審判定「安全上壘」。神奇的事發生了，波爾居然頭也不回就走向休息區，拜耶茲趕緊追過去把他觸殺，這回就是真的出局了。

波爾對自己腳程沒信心，右外野的安打也只夠他跑到一壘。不料對方傳球打到波爾腳上，波爾急忙跑二壘，但是拜耶茲先接到球，所以波爾很自然就以為出局了，他甚至沒有正眼去看二壘審的手勢。

拜耶茲當下就要求看重播，其實從轉播單位的重播來看確實是出局，可能波爾因此「自己判自己出局」，不浪費大家時間，像個好漢一樣自行退場。不過波爾的舉動仍然是讓全場都傻眼，二壘審也不曉得他在幹嘛。「我判你安全上壘，你不同意？」

天使莫名其妙失去一個站上得分點的機會，所幸波爾的失誤跑壘並未影響勝負，最後以6-5打敗小熊。波爾紀錄上仍是安打，他今天4支2，但沒得分也沒打點。天使卓奧特(Mike Trout)鼠蹊部拉傷，將缺陣整個小熊系列賽。

(中時電子報)