就算「小皇帝」詹姆斯身家早已超過台幣百億，但他的「摳門」程度，就連湖人年輕隊友都受不了！湖人前鋒庫茲馬最近在推特上，回覆球迷提問詹皇是不是好隊友，庫茲馬竟然爆料連兩人出去吃晚餐，詹皇都要逼庫茲馬負責買單。

「詹姆斯是好隊友，但上次我們出去吃晚餐，他竟然逼我買單，他可是億萬富翁呀！」庫茲馬這樣回應球迷的提問，儘管可能開玩笑成分居多，因為他還刻意標註詹皇的推特帳號，卻可以清楚感受到詹皇到底有多麼省，甚至有夠摳。

其實詹姆斯摳門的小故事不少，像是他的好友韋德就曾抱怨，詹皇連自己手機流量都不捨得用，每次出門在外就到處找免費的無線網路訊號，甚至詹皇還曾要求過前騎士總教練泰隆盧打開手機熱點分享給他，原因竟是他想跟家人視訊。

就連熟悉詹姆斯的《ESPN》記者溫霍斯特也曾爆料，詹姆斯以前在訓練時，很喜歡大聲把手機音樂放出來，造成隊友都很煩，理由並非是因音樂太大聲，而是詹皇使用音樂軟體從不付費去除廣告，只要他一放音樂就要所有人聽廣告。

不過詹姆斯雖很摳門，卻有時候也很慷慨，因為這些年來，他也經常贈送昂貴禮物給隊友激勵士氣，更在慈善公益事業上面投入不少錢，或許就是因為這些生活小細節的小氣或摳門，才讓詹皇可以累積越來越多的個人財富吧！

(中時電子報)