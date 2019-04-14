獨家）韓國瑜與玉山科技協會座談曝光

韓國瑜參加玉山科技座談唱「玉山」

高雄市長韓國瑜參與由全球玉山科技協會主辦的「點亮高雄、創新經濟－全球玉山經濟論壇」，會後記者會中，韓國瑜再次感謝成功企業家願意把高雄視為玉山重要合作城市，他說高雄沉睡太久，希望玉山科技協會的成功企業家可以結合最新觀念及產業投注在高雄。韓國瑜參加玉山科技座談中開嗓唱「玉山」，現場掀起一片掌聲。

葉匡時在會中談及產業多元發展，在過去，有完善的石化產業、金屬關聯性產業、造船產業、國際物流產業等。現在則著重在ICT產業、數位內容產業、生技醫療器材產業、文創與觀光產業，帶動高雄多元發展。未來將朝向深化產業群聚，以「大高雄產業生態圈」的概念，促進產業跨域互惠的正向影響，連到「貨出去、人進來」之目標。

該座談會中主題為「高雄是台灣的心臟，高雄市世界的高雄」。韓國瑜稍早會後的記者會中表示，成功企業家願意把高雄視為玉山重要合作城市，身為高雄市長很感激。他說高雄是沉睡太久的巨人，長期優勢、資源都沒被挖掘，高雄經濟在這幾十年來非常疲軟。希望玉山科技協會的成功企業家可以結合最新觀念及產業投注在高雄，他相信將來在高雄應該是非常好的選擇的城市。

這場論壇主講人包括全球玉山科技協會前理事長吳國增、Taboola大數據公司副總裁俞寧寧、KOA Corp總裁林錫智、創投專家曾憲章、及洛加大教授蔡果荃等。他們都分別在論壇上，在不同領域分享遠見，並與韓國瑜及高雄市副市長葉匡時溝通交流，協助韓國瑜點亮高雄經濟。

台灣玉山科技協會建構「科技、人才、創業、投資—全球華人知識經濟共同體」。其目標是促進具經濟效益之科技企業的創意與發展、促進科技資訊之交流及科技移轉、交換企業經營管理之經驗及舉辦科技有關之演講，座談或專題研究，為專業人才提供商業策略上息息相關重要資訊等。此外，南加玉山科技協會理事會於今年7月6日通過俞寧寧爲該會新任副理事長。此外，以大數據及人工智慧打造全球最大內容推薦平臺Taboola副總裁俞寧寧受邀擔任南加玉山副理事長，韓國瑜一行人參訪洛杉磯高科技產業行程選擇到Taboola，當時由俞寧寧做簡報，分析大數據產業現況與發展遠景。

高雄市副市長葉匡時。(論壇參與者提供)

高雄市長韓國瑜。(論壇參與者提供)

(中時電子報)