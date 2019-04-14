健保爆弊端！衛福部健保署發現，有38家申報達文西手術的醫療院所，涉向病人收取20萬餘元的達文西手術費用後，又向健保申請腹腔鏡手術，浮報案件達7810件，金額達3.5億元，其中以北醫附醫居首，金額達1.02億元。建保署已要求醫院說明自清。

根據《聯合報》報導，健保署是調查38家醫療院所，其中醫學中心19家，其中5家醫院超過兩成手術明顯有瑕疵；區域醫院北醫、雙和等浮報虛報事證較明確，被健保署列入輔導名單，加強申報管理。

健保署已於10日已行文，要求各醫院自清，如有以達文西機器手臂完成手術，卻向健保申報其他手術診療費用，必須於4月19日前列冊回覆。健保署長李伯璋說，「健保署絕不會輕輕放下」。

北醫院方僅低調表示，已回函健保署說明，將配合調查。雙和則表示，目前已無虛報情事。婦產科醫學會則喊冤說，健保規定繁雜，醫師可能掉入「浮報、虛報」陷阱。

健保署是於106年起同意達文西機械手臂，使用於根除性攝護腺切除術時，醫院可申請腹腔鏡手術給付，但子宮肌瘤等婦科與其他科別手術不得比照辦理。

(中時電子報)