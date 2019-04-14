張姓保全不滿隔壁鄰居林婦的女兒在房內堆放雜物，臭味四溢，趁林女不在家時，自行雇工將2屋相連的共同壁打穿一個人高的大洞，擅自進屋丟掉雜物，還把林女床鋪、家電全數丟棄。士林地院依毀壞他人建築物、毀損等罪，各判刑8月、4月，均緩刑3年，要求張男賠償林婦母女共51萬元，另支付公庫3萬元。

判決指出，家住北市通河街的張男，隔壁屋主林婦年近八旬，房子由中度身心障礙的女兒居住，張不滿林女在屋內堆放雜物，飄來異味，為入屋查看，2017年初趁林女不在屋內之際，雇請工人將2戶間之共同壁打穿一個約等身高洞口，再擅自從洞口進入鄰居屋內查看。

張男查看鄰居屋況後，認為林女在房內堆放垃圾，同年1月15日請工人將林女的雜物丟掉外，甚至將林女堆放房內的床鋪、電視、冰箱、衣服、書籍紙張等私人物品，全數丟棄，林女返家後發現房子被打穿一個大洞，屋內物品全數不翼而飛，僅鄰居張男留下字條，遂向警方報案。

法院審理時，林女表示，她是將房子當倉庫，但每月都會回去。張男則坦承犯行，辯稱他打開洞後，發現惡臭難聞，冰箱裡食物的腐汁外溢，還有死老鼠，屋內一堆垃圾，願意賠償對方損失。

法官認為，林女疏於維護自宅衛生，異味外溢，影響張男居住品質，行為不該，但張未曾向環保局檢舉或報警處理，不循正當途徑解決問題，卻雇工破壞共同壁侵入住處，甚至將屋內騰空，縱使犯罪動機可以理解，但犯罪手段並不可取，依毀壞他人建築物罪判刑8月、毀損罪判刑4月，2罪均得易罰金，緩刑3年；要求張在緩刑期間支付公庫3萬元外，另需賠償屋主林婦6萬、女兒林女45萬元。可上訴。

(中時 )