台北市林姓男子借錢給前女友小詩(化名)2萬5千元，2人原本論及婚嫁，但小詩臨時悔婚，林男提告要求小詩還錢，小詩則反控林男婚前劈腿，拒絕償還，法官判小詩敗訴。

判決書指出，林男與小詩2014年至2016年間論及婚嫁，期間林男借小詩2萬5千元，因為當時與小詩互訂終身，所以對她說不用償還借款，然而小詩臨時悔婚，林男提告要求還款，一審台北地方法院判小詩償還2萬五千元。

小詩不服提出上訴，指控婚前發現林男劈腿，所以提出分手，2人分道揚鑣後林男仍不斷傳簡訊、電話騷擾，催促小詩還錢，小詩主張，她因為被林男欺騙感情人財兩失，並因此罹患憂鬱症，因此提起上訴。

法官調查小詩傳訊給林男，對話中小詩氣急敗壞質問林男「當初要還你錢，但你說因為快結婚所以不用還了！後來在你車上發現你和多個女人用過的保險套才徹底分手！」，還反問林男「其實你根本不缺錢不是嗎？那只是想挽回我的藉口不是嗎？」，雖然小詩主張與林男先前達成不用還款口頭協議，卻提不出對話佐證，法官駁回小詩之訴。

(中時電子報)