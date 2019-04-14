韓國瑜出席在洛杉磯舉辦的全球玉山經濟論壇，會後媒體提問他對韓流的看法時，韓語重心長表示，過去3年台灣人民過得太苦，事實上20多年來3任總統幹完，讓台灣經濟、競爭力幾乎殘廢，「若韓流有一點點意義的話，就是提醒政治人物回到以民為本，不要動不動就扭曲、扣人帽子來獲得政權！」

全球玉山經濟論壇當地時間13日下午在韓國瑜下榻的飯店Sheraton San Gabriel舉行，韓國瑜致詞後，陸續由Morpheus資深創投家柯建豪、Taboola共同創辦人俞寧寧、美聯科技公司執行長林錫智、心悅生醫創辦人蔡果荃、曉龍基金會董事長曾憲章、全球玉山執行顧問吳國增等人發表，針對如何在台灣啟動創新和創業、AI幫助傳產轉型、為高雄打造優質運輸和空氣品質、生技在台灣、以科技與教育打造創新高雄經濟、智慧城市等議題進行對談，最後是副市長葉匡時致詞及現場問答。

韓國瑜致詞時，特別清唱1首老歌，歌詞中提到「玉山雪山秀姑巒山」，還說要把這條歌獻給成立30年的玉山協會，總算有1條會歌，幽默即興反應讓現場來賓哈哈大笑。

韓國瑜重申，高雄有4個新加坡大、3個香港大，有空港、海港，有18所大專院校、工資低廉，又是南台灣門戶，過去雖然沉睡，但如今正在崛起，絕對值得各界來投資，他身為高雄市長，會讓市府扮演好整脊師的角色，盡全力打通投資環境，呼籲玉山協會的好朋友們一起來拉有潛能的高雄一把。

會後記者會時，媒體多次詢問他參選2020總統的意願，但韓仍巧妙避過不答，但1名媒體問到他對韓流看法時，韓強調，韓流關鍵是民心思變，過去一些廉價式、扣帽子式、意識形態式的選舉方式應該被淘汰，有些政黨、政治人物平時不燒香努力，選舉到了就扣帽子，像最近他去了一趟港澳、深圳、廈門，就有「賣台」的緊箍咒扣到他腦袋上，因為如此可以掩飾過去3年台灣多數老百姓經濟上過得困難。

他直言，台灣過去3任總統都是台大法律系，他們幹完總統之後，「台灣經濟跟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，台灣鬼混得很厲害」，他這趟去新加坡、香港澳門感觸特別多，過去台灣是老大，南韓都被拋到後面，但如今新加坡國民所得近6萬美金，香港4.5萬到5萬，澳門近8萬，台灣還在2.4萬到2.5萬，所有藉口都無法掩飾台灣鬼混了20多年的事實，孰令致之？

他說，現況是非常多台灣人民在受苦，少數人光鮮亮麗過好生活，很多中低收入戶苦得不得了，韓流或民心思變標示著未來政治人物、政黨應紮實站在民眾利益上來思考，他最近常講「莫忘世上苦人多」，韓流現象若有一點點小小意義，在提醒台灣政治人物，要回到「民本」二字，而非在權力上打轉，然後不停靠抹黑、扭曲、造謠繼續獲得政權。

「有些話在美國講，不見得讓台灣人覺得舒服，應該回到台灣講」，韓國瑜說，等他回到台灣會進一步闡述。

(中時 )