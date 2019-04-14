一般人看診後，照理來說應按時服藥，才能早日康復，但小兒科醫師陳木榮透露，有家長兩個月前帶小孩來看病，近日卻收到對方的訊息表示自己的小孩因為聽不見到醫院診斷出耳膜破裂，該家長竟私訊他「這樣子算是你的醫療疏失吧，你為什麼沒有強調一定要吃藥呢？」

陳木榮在臉書專頁「柚子醫師的育兒診療室 – Dr.陳木榮醫師」貼出了一張截圖向網友求助，截圖顯示，有一名家長的兒子兩個月前被診斷患有中耳炎，陳木榮替對方開了要並預約了回診，沒想到對方家長竟指控「你開藥叫我給他吃，卻沒有強調一定要吃藥，當時雖然有幫我預約回診，你也沒有強調一定要回診，最近他聽不到聲音，醫院耳鼻喉科說他耳膜破了，這樣算是你的醫療疏失吧，你為什麼沒有強調一定要吃藥跟回診呢？」

陳木榮醫師貼出這位家長的私訊。(臉書專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」)

私訊一出，網友們都看傻眼，紛紛留言「藥拿了就是要吃啊！不吃是留著召喚神獸逆」、「可以向社會局提告虐兒嗎？」、「這位媽媽也沒強調一定要回覆」，也有其他醫生表示，這名家長的行為可能已經違反兒少法了。

(中時電子報)