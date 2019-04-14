前行政院長賴清德日前決定，挑戰總統蔡英文在黨內尋求連任之路，民進黨內已上演大分裂戲碼，許多「英軍」傾巢出動霸凌「德軍」，中執會決定推遲初選，讓這場史詩戰爭還有得打。對此，政論節目主持人彭文正就用2句話表達自己的看法。

彭文正今在臉書發文稱，對於蔡賴之爭，他兩句話稱，你們去回想「賴清德宣佈參選之前，網軍力捧的蔡英文有媒體能見度嗎，剩一口氣的民進黨還能這樣半死不活下去嗎？」

彭文在4月12日的政論節目「政經看民視」討論蔡賴之爭，對於民進黨近日表現？彭說，小英跑得最兇的是宜蘭、台南、嘉義這種地方，在他和某位來賓的共同群組裡面，擁護德軍的很多、擁護英軍的很少，一兩個人而已，這幾個人講話講一長串，大家都不理他。

對於黨內是否舉辦政策辯論會？他也表示，我期待看到甚麼辯論，他期待兩個人把話攤開，他透露蔡英文屆時可能會講，我教你做甚麼、做什麼，你都不鳥我，賴清德可能會回擊說，我要用這個人，妳(蔡)偏偏要扯我後腿，然後看能不能像邱毅和陳致中那樣，讓年輕人、觀眾馬上愛上民進黨，說妳不用裝了，這樣讚。

(中時電子報)