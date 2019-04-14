台灣安全，人民有錢，就是這麽簡單！

高雄市長韓國瑜參與由全球玉山科技協會主辦的「點亮高雄、創新經濟－全球玉山經濟論壇」，會後記者會結束後，韓國瑜在臉書直播了4分鐘晚宴進場，並改編「扶龍王」王世堅金句說「感受千人僑胞熱情-台美包子一起串連，高雄要更國際化，台灣安全，人民有錢，就是這麽簡單！」

被戲稱「扶龍王」的台北市議員王世堅，曾在台北市議會質詢當時擔任北農總經理的韓國瑜，並冒出「南北菜蟲一起串連，就是這麼簡單!」的金句，這句話也常被網友惡搞改編。

韓國瑜剛結束圓桌招商座談會與記者會後，緊接著參加近千人的歡迎晚宴，韓國瑜臉書也直播了4分多鐘的進場影片，並並改編王世堅金句說「感受千人僑胞熱情-台美包子一起串連，高雄要更國際化，台灣安全，人民有錢，就是這麽簡單！」

影片一開始韓國瑜對著大家說，來感受僑胞的熱情，僑胞好熱情好熱情。果然一看到韓國瑜出場，「選總統」的尖叫聲又不斷。好多僑胞舉著Q版韓國瑜的卡通人形立牌，舉著手機拍攝，現場擠到負責維安的人員，只能不斷說「請讓開」，前進速度十分緩慢，韓國瑜也不斷向在場僑胞拱手。

感受千人僑胞熱情 韓國瑜改編王世堅金句（中天新聞）

(中時電子報)