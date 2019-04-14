陳美鳳開心PO出遊照。(圖／翻攝自臉書)

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳保養得宜，臉蛋和身材都看不出已經62歲，近日，她曬出在機場全身照，完美比例身材，讓網友驚嘆「根本完勝少女」。

陳美鳳PO出機場穿搭，和地勤人員有說有笑的她，還俏皮抬起左腳，雖然穿著牛仔喇叭長褲，仍藏不住一雙修長纖細美腿，完美的身材比例讓網友自嘆不如，根本完勝18歲少女，粉絲狂讚、「天阿，這根本是少女」、「身材真是讓人羨慕」、「全身藍還可以穿的這麼時尚」。

(中時電子報)