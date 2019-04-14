62歲陳美鳳一抬腿 逆天身材完勝少女 10:192019/04/14 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳美鳳好身材令人稱羨。(圖／翻攝自臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳美鳳開心PO出遊照。(圖／翻攝自臉書) 「台灣最美歐巴桑」陳美鳳保養得宜，臉蛋和身材都看不出已經62歲，近日，她曬出在機場全身照，完美比例身材，讓網友驚嘆「根本完勝少女」。 陳美鳳PO出機場穿搭，和地勤人員有說有笑的她，還俏皮抬起左腳，雖然穿著牛仔喇叭長褲，仍藏不住一雙修長纖細美腿，完美的身材比例讓網友自嘆不如，根本完勝18歲少女，粉絲狂讚、「天阿，這根本是少女」、「身材真是讓人羨慕」、「全身藍還可以穿的這麼時尚」。 (中時電子報) #陳美鳳 也許您會感興趣 推薦閱讀 連鎖加盟創業12日開展 04:102019/04/10 不顧比例原則 外資寒蟬效應 04:102019/04/10 因為春天的緣故 04:102019/04/10 男帶嫩女友告情敵性侵 這個沒洗gg 17:112019/04/10 51歲周慧敏甜笑根本少女 一個轉身蠻腰現形 11:462019/04/12 「最美小龍女」少女照曝光 網驚呼：逆成長 12:042019/04/12 客廳傳聲響疑遭小偷 警消破門原來是掃地機器人 14:272019/04/12 偷錄好友妹光溜溜洗澡 男大生gg 16:362019/04/12 付費聽周董的歌 陸著作權意識升 04:092019/04/13 陸音樂平台 周董歌曲恐全收費 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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