3月中發生在桃園國際機場的男子「公主抱扔妻」事件竟在美國再度上演，12日一名男子在明尼蘇達州一間購物中心突然將一名陌生男童從3樓往下丟，5歲男童當場倒臥在血泊當中一動也不動，男子自稱有情緒問題，過去就曾在購物中心亂扔東西，已被賣場列入黑名單。

桃機公主抱扔妻事件在美國上演，明尼蘇達州美洲購物商場12日一名男子怒丟陌生男童下樓，男童目前仍與死神拔河。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，名叫艾蘭達（Emmanuel Deshawn Aranda）的24歲男子，上周五上午突然在明尼蘇達州（Minnesota）「美洲購物商場」（Mall of America）將一名5歲男童從3樓往下丟，商場購物民眾表示，男童當場倒臥血泊當中，「全身一動也不動」，男童母親則是不斷尖叫、向路人求救，說陌生男子將她的孩子丟下樓。

事件發生後，男童已被送往醫院救治，目前性命垂危，仍在與死神搏鬥。

警方表示，艾蘭達已被羈押，初步判定他與男童及其家人素不相識，目前還在釐清犯案動機，預計15日下午就會對他正式提交謀殺指控。

不過警方也透露，艾蘭達過去在該商場有多起不良行為紀錄，並且多次被逮捕，他曾亂扔店家商品，從高樓層往下扔，也曾在商場餐廳朝一名婦人丟擲玻璃杯裝的冰開水，只因為婦人拒絕買餐點請他吃；除此之外，他也曾砸毀當地一間圖書館內的5部電腦，艾蘭達自稱有「情緒問題」，「但是不常發作」，自2016年7月開始，他已被賣場列為拒絕往來戶。

在商場3樓怒丟男童下樓的男子艾蘭達。（圖／美聯社）

(中時電子報)