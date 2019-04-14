高雄市長韓國瑜密集出訪拚經濟， 蔡英文總統今天再度酸韓，強調拚經濟從來不是喊口號，「如果喊口號就可以賺大錢，大家都會喊」。護主權、挺改革、拚經濟，她從來沒有忘記，「我會繼續拚，請大家對台灣有信心、對蔡英文有信心，歡迎更多台商回家，一起為台灣未來拚到底」。

民進黨蔡賴相爭，都把韓國瑜當作頭號對手，蔡英文今天在臉書表示，這一波台商回台投資，總金額已經破1,200億！投資台灣「正對時」！

她說，全球經濟形勢改變，台商對台灣的投資環境越來越有信心。從今年開始，我們推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有30家廠回台，總投資金額突破新台幣1,200億元，將帶來超過10,500個就業機會。現在，還有50多家廠商，表達回台投資的意願。

蔡英文表示，拚經濟從來不是喊口號，拚經濟就要改善台灣的經濟體質，拚經濟要發展創新產業，拚經濟要廣結國際友人，吸引外資投資，這些蔡英文都做到了。連IMF都提高台灣今年經濟成長預測，投資台灣現在「正對時」！

但是，她強調，「我們沒有因為拚經濟，就不顧主權。我們也沒有因為拚經濟，就忽略分配，我們一樣調高基本工資，為年輕人爭取更好的薪資。護主權、挺改革、拚經濟，我從來沒有忘記，我會繼續拚，請大家對台灣有信心、對蔡英文有信心」。還預告拚經濟成果「明天繼續跟你講」。

(工商 )