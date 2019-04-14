中國和平統一促進黨日前申請13日在台中市舉辦遊行集會，引發台獨團體也申請集會、強調要反統促，雖遊行最後緊急喊卡，仍有網友在維基百科竄改台中市長盧秀燕為「賣國賊」，盧秀燕上午參加佛誕節浴佛活動時受訪表示，依法保障言論自由。

對於自身的維基百科遭竄改、維護言論自由卻遭受人身攻擊，盧秀燕說，不管是統或是獨，申請在台中市遊行，市府都有批准，因大法官釋憲地445條說得很清楚，不論統或獨，首長對於民眾上街頭、基於言論與集會自由，不能不准。

「不准就是違憲！」盧秀燕強調，根據大法官解釋的規定，台中市警察局對於統促會、獨派團體的集會申請都依法批准，但在遊行過程中，也一定要確保治安與公共安全，以往在台北、高雄的統獨遊行，地方也都依法批准。

盧秀燕說，經過這起事件，深刻感覺到民眾在政治立場有部分相當對立，難免會遷怒於警察局或市長，但台灣是言論自由與集會獲保障的國家，身為市長會包容民眾不同的意見，這就是民主精神、憲法精神。

(中時 )