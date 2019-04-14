呂姓貨車司機行經石岡區不慎撞上電線桿。（陳淑娥翻攝）

呂姓貨車司機日前行經石岡區，因身體忽然不適，不慎撞上路旁電線桿，造成電線懸空於車道上方，影響車輛通行險象環生，石岡分駐所副所長謝庭龍一一攬下大車提醒，化解一場交通危機。

38歲呂姓貨車司機，11日晚間9時許，駕車行經石岡區豐勢路、廣華街口，往東勢方向，因身體不適葬成精神恍惚，不慎撞上路旁電線桿，電線桿被撞歪後，其中一段電線懸空於車道上方，部分電線也被扯落在地上，路過車輛不時閃躲或按喇叭，險象環生。

東勢分局石岡分駐所副所長謝庭龍與警員胡惠琦獲案後趕赴現場，因該路段車流量大且車速快，懸空車道上的電線若遇到大車經過，恐會勾到電線而引起第二波事故，因此謝庭龍一一攔下大車，提醒駕駛前方有電線掉落，務必減速慢行。

當地守望相助隊及九房里里長張鴻斌也一同協助警方指揮交通，才得以讓電力公司、豐盟電視、中華電信等相關單位，直至凌晨0時許順利完成搶修，員警才放心離開。

石岡分駐所所長陳柏丞呼籲，民眾若感到身心疲勞，切勿勉強開車上路，應先好好休息等精神狀況良好後再出發，才能保護自己及其他用路人的安全。

(中時 )