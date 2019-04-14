拚命地慢跑、游泳，或上健身房，你期望快速燃脂、全力瘦身，不過《紐約時報》報導，根據一項最新研究，假使長時間久坐、而且每天走路少於4000步，就算有運動習慣，一樣不利於新陳代謝。

德州大學奧斯汀分校的最新研究，恐怕打破你對運動效果的幻想，負責這份研究的人體運動學教授愛德華．柯爾（Edward Coyle）表示，長時間不動將使人體對運動所提升的新陳代謝產生阻抗，簡單來說如果坐得太久，運動可能達不到預期效果。

連坐四天不動 狂跑步一小時也徒勞無功

這份研究找來10位身體健康、常活動的研究生進行實驗，要求他們減少活動量，每天走路不超過4000步，並久坐超過13小時。

這些受試者連續四天坐著不動，但也同時減少熱量攝取，讓體重不至於增加，好確實觀察僅「久坐」這單一變數，對新陳代謝的影響。到了第五天早上，受試者喝下含有牛奶、鮮奶油，以及冰淇淋的高熱量奶昔，研究人員記錄他們三酸甘油脂、血糖以及胰島素在接下來六小時的變化。

同一批受試者再次展開另外四天的不動生活，但這一次到了第四天傍晚，增加一小時的跑步機運動。第五天早上同樣喝下高熱量奶昔，並記錄三酸甘油脂、血糖等變化。

德州大學進行連續四天近乎零活動的實驗。(圖片來源：pixabay)

實驗結果當然不讓人意外，整整四天近乎零活動的生活，讓受試者的新陳代謝變得極緩慢，即使在食用高熱量奶昔好幾小時後，依舊記錄到高三酸甘油脂、高血糖，以及低胰島素敏感性（Insulin Sensitivity）。

不過更重要的是，運動也消除不了久坐的衝擊。在進行一小時跑步機運動後的隔天早晨，受試者的三酸甘油脂和血糖情況並沒有比較好。「雖然多了這一小時的跑步，受試者白天的燃脂量並沒有增加。」愛德華．柯爾表示。

久坐不活動，即使心血來潮跑步，效果也可能不如預期。(圖片來源：pixabay)

每天至少要走8000步

雖然這份研究的樣本數不多，實驗時間也不夠長，但愛德華．柯爾認為，數據已經足以顯示整日久坐對身體的衝擊。他認為久坐讓身體釋出更多不好的物質，可能阻礙運動的有益物質正常釋放。在另一項研究中，愛德華．柯爾發現一天走路超過8000步的人，只要1小時的運動就能增加脂肪的新陳代謝。因此他建議每天至少走8000步，才能讓跑步、游泳等運動達到該有的效果。

三天打魚兩天曬網沒用 不停動才能保持效果

要讓運動達到最佳效果，愛德華．柯爾建議經常保持在活動狀態，例如跑步的休息時間用走路增進新陳代謝，在辦公室也可以每小時起身上廁所一次，或在上班前或下班後散步半小時。即使週末已經排定要跑步，也不妨在週五就維持活動狀態。不停動才能讓身體這部引擎運轉得更順暢，也能讓雙腿習慣活動，避免運動傷害。

資料來源：New York Times、Runner's World

(中時電子報)