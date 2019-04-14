台中市太平區13日晚間8點20分發生兒子酒後殺母人倫悲劇。(馮惠宜翻攝)

台中市太平區13日晚間8點20分發生兒子酒後殺母人倫悲劇，46歲陳姓男子疑因家用問題與媽媽酒後起爭執，隨手拿起水果刀刺死媽媽，發現鑄下大錯，他請女友報警，消防救護人員到場陳母已無生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術，警方將陳嫌帶返警局問訊，得知母親傷重不治，懊悔不已。

這起子砍殺母案發生在太平區長億一街一民宅，該處為陳男工作的環保公司兼宿舍，陳嫌64歲的媽媽原住花蓮，13日帶著乾兒子來台中太平找兒子，陳嫌帶著母親和友人一起用完餐回到宿舍大廳一群人繼續喝酒聊天，後因母親對陳男花錢狀況以及生活費等問題起了口角，已經喝到茫的陳男隨手拿起水果刀亂揮，當場他44歲陳姓同事曾出手阻擋，左右手都被劃傷，在一陣混亂中，陳母右後背中刀，傷重倒地。

陳男鑄下大錯後，請在場的劉姓女友報警，警方到場陳母右後背後插著刀臥倒血泊中，已無生命徵象，經送醫仍傷重不治，警方將陳男帶回警局問訊，酒測值測值為0.92mg／L，幾乎是喝到爛醉，得知媽媽送醫仍不治，陳男懊悔不已，一度抱著親人痛哭。

警方調查發現，陳男母親13日才從花蓮來台中遊玩，倆人疑似因為陳嫌平日花錢太凶，生活費不夠用等問題起口角，陳嫌在偵訊時聲稱已記不得當時為何會拿刀刺向母親，警方除報請檢查官相驗，也在訊後以依殺人罪嫌移送偵辦。

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疑生活費起爭執 逆子酒後刺死媽媽（中天新聞）

(中時 )