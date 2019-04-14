中國大陸女星李小璐16歲以《天浴》成為金馬獎最年輕影后，2012年嫁給男星賈乃亮並生下一女，然愛情、事業兩得意的她，前年跟嘻哈紅星PG One爆出「夜宿門事件」，此後兩人未離婚、賈乃亮也表示相信老婆，然一舉一動仍受到外界關注，最近適逢賈乃亮生日，網友赫然發現李小璐婚後頭一次沒送上祝福，斷了6年記錄。

李小璐爆出綠帽風波後，外界相當關注她與賈乃亮之間關係的變化，尤其是重大節日時期，去年賈乃亮生日，網友驚喜發現李小璐照慣例在4月12日零點十分，簡單po文放上生日蛋糕圖案，雖沒標註老公，但眾人皆知她是在給賈乃亮祝壽。

然事隔一年，李小璐今年4月12日至今沒貼出任何祝賀貼文，斷了6年連續給賈乃亮送上祝壽的記錄，甚至悄悄將微博設成了只能看見這半年的貼文，反倒是賈乃亮自己在凌晨時分po文，報告自己去了長沙出席活動，沒想到收到粉絲準備的驚喜生日趴，特別貼文表示感謝，夫妻倆連生日都沒了互動，讓人感嘆綠帽風波終究是毀了一對金童玉女的美好婚姻。

(中時電子報)