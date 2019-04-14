大甲媽北巡駐駕南港，參拜信眾已破6萬人次。（主辦單位提供）（）

大甲媽北巡駐駕南港，參拜信眾已破6萬人次，北部信眾紛紛至會場稜轎腳、領壓轎金，感受媽祖福澤與繞境氛圍。主辦單位本周末（13日）開始，每逢周末下午請來國寶級大法師依循古禮科儀，舉辦消災保平安祈福法會，晚上則是替媽祖娘娘祝壽，舉辦平安福氣宴。由於這是信眾第一次可以近距離與媽祖一起圍爐用餐，並且祝壽慶生，因此不少人得知消息後，立刻揪團報名，也有善心人士認桌，邀請老人家來用餐吃平安。

信眾對於法會反應熱烈，有人透過網路報名，也有人臨時現場報名。對於能夠參加法會，信眾非常感恩。有一位婦人透露，知道大甲媽祖很靈驗，又難得碰上大甲媽北巡駐駕，所以特地來替孩子祈求平安健康，也有人是為了考運而來，還帶來准考證請法師加持，希望媽祖庇佑取得好成績。

法會流程遵循古禮科儀，莊嚴隆重，參與信眾能得到眾神、媽祖以及駐駕在會場的16間宮廟神尊共同庇佑。應邀主法的國寶級大法師分別幫信眾求健康、補財庫、增強考運和官祿，更為台灣祈求風調雨順，國泰民安。

農曆3月23日（國曆4月27日）是媽祖娘娘聖誕。主辦單位特別規畫祝壽大典和媽祖娘娘平安福氣宴。13號第一場有500人參加，還有藝人一起為媽祖娘娘祝壽，場面熱鬧。第一場平安福氣宴由林明燦師父掌廚，其父親為國寶級總舖師林添盛，有「辦桌活字典」之稱。

林明燦擁有35年辦桌經驗，辦過至少2萬場宴席，特精於海鮮美味料理。平安福氣宴菜色豐富，每桌金額依菜色不同，分為6600元和8800元，至於素桌則是每桌6000元。主辦單位衷心邀請企業團體認桌助弱勢，分享媽祖天后恩澤，增添福報。

活動日期：即日起至4／30。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

詳細活動細節，請上《旺好運粉絲團》。https：／／www.facebook.com／wantluckyforme／

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