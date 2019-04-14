Steph passes Ray Allen for most made threes in playoff history with 386



A lot of splashes for Curry 3️⃣



(via @warriors)pic.twitter.com/pWzYMWQwfg — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月14日

柯瑞再寫三分球歷史紀錄！靠著柯瑞全場飆進8顆三分球，貢獻38分、15籃板及7助攻，勇士14日121比104轟垮快艇，如願搶下季後賽首勝，柯瑞更投進個人季後賽生涯第386顆三分球，成為NBA史上季後賽投進最多三分球的人！

勇士今年季後賽的第1分，就交給生涯首次在季後賽出賽的考辛斯灌進，不過首節表現最出色的勇士球員，卻是單節5投全進、獨拿13分的卓雷蒙格林，也幫勇士打完首節，取得36比27領先，但在次節，作客的快艇隨即展開反撲。

靠著哈瑞爾禁區強攻，以及路威廉斯的切入破壞，快艇第2節一開始就打出10比2猛攻追上，甚至一度超前，可是勇士換成柯瑞爆發，一口氣連拿12分，帶領勇士發動誇張14比0，上半場結束，勇士重新取得69比56大幅領先。

來到下半場，勇士持續保持雙位數領先，場上卻出現離譜畫面，因為杜蘭特運球快到半場，突然想要回頭傳給格林，可是格林完全沒有意識到球來了，竟讓球就這樣出界，幸好勇士沒有亂了陣腳，打完前3節，取得98比79領先。

考辛斯打到最後7分16秒，竟因被吹進攻犯規宣告提前畢業，不過柯瑞隨即投進個人第8顆三分球，也讓他正式超越雷艾倫(385顆)，成為史上季後賽投進最多三分球的球員，沒想到此時裁判又來搶戲，擺明就是想要模糊焦點。

打到最後4分41秒，杜蘭特防守貝弗利時，不慎把對方弄倒，結果貝弗利起身就跟杜蘭特互嗆，沒想到裁判衝進兩人中間，直接把兩人驅逐出場，也讓勇士總教練科爾感到莫名其妙，所幸勇士沒被影響，仍然順利把主場勝利留住。

勇士除了柯瑞繼續展現瘋狂三分火力，杜蘭特在驅逐出場前，仍拿23分、4籃板及3火鍋，格林17分、7籃板及7助攻，克雷湯普生12分，考辛斯9分、9籃板；快艇則以哈瑞爾26分最高，路威廉斯25分，亞歷山大18分。

KD and Pat Bev have been going at it all game.



They've both been ejected pic.twitter.com/0fLQVHOw0M — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月14日

(中時電子報)