日本肥胖學會的《肥胖症診療指南2016》提到，大腸癌、部分食道癌、子宮內膜癌、胰臟癌、腎臟癌、乳癌、肝癌等癌症都跟脂肪囤積有關。專家表示，剷內臟脂肪最有效的運動，是有氧運動與肌力訓練一起搭配。

根據日本醫師奧田昌子所著的《剷內臟脂肪降5高》一書顯示，其實，不只日本肥胖學會提出這樣的說法。世界癌症研究基金會〈WCRF〉及美國癌症研究機構〈AICR〉在2007年提出的報告書中，確實提到肥胖會導致食道腺癌、大腸癌、腎臟癌、停經後女性乳癌、子宮內膜癌等多種癌症的發病風險提高。另一知名論文顯示，35%的癌症是因為飲食生活習慣，30%是抽菸所致，接下來依序是病毒或細菌感染、喝酒等。

而剷內臟脂肪最有效的運動，研究醫師表示，要先做肌力訓練，再做有氧運動，肌力訓練只要做10分鐘，有出汗的程度即可。就算沒去健身中心，在家裡做伏地挺身30下或跳繩一分鐘，休息一下再繼續跳一分鐘，總共跳繩10分鐘，也能達到相同效果。

(中時電子報)