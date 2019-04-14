跳繩能夠健身，鍛鍊肌肉大家都知道，但它的「高強度有氧」，15分鐘可以燃燒熱量125卡，你可能不曉得。除此之外，還可以讓身體更靈敏、改善平衡感、心肺功能、增加骨質密度！

長庚醫院復健科主治醫師林瀛洲解釋，慢跑涉及往前、往下、再往前、再往下的動力鍊，加上由單腳承受體重撞擊地面的反作用力，對身體和下肢的衝擊力量大。比較之下，跳繩只有原地跳躍的垂直力量，且併跳時由雙腳同時承受反作用力，衝擊力量較低。

而且，跳繩也能鍛鍊下肢肌肉，特別是臀部的臀大肌、大腿的股四頭肌、小腿的腓腸肌和比目魚肌，一旦肌肉強壯起來，更不會傷膝蓋。

多位醫師與運動教練指出，跳繩相較其他運動最大的優勢是：器材簡單、場地不拘，而且隨時隨地都可以動。

林瀛洲指出，最新的運動概念是每次10分鐘，每週累積150分鐘運動，「跳繩就是很棒的累積性運動，特別適合只有零碎時間的上班族和學生。」

跳繩加上暖身一次約15分鐘，上班族可以在上班前和回家後各跳一次，就可以達到每天30分鐘的運動量，如果辦公室附近場地允許，也可以騰出15分鐘的休息時間跳繩。

除此之外，跳繩能同時強化心肺功能與肌耐力，還能增強眼、手、腳的本體覺、敏捷性與協調性，短短5～10分鐘內，從上胸、上臂、肘、腕、下肢，幾乎全身肌肉都能運動到，特別能夠鍛鍊下肢肌肉，包含踝、膝、髖部的肌肉群。

不過要提醒的是，65歲以上或體能較差的人，跳繩前最好先測體適能：如果能維持30秒單腳站立、30秒內左右側併步移動15下，表示可以跳繩。林瀛洲提醒，末梢血液循環不良，如糖尿病的患者，下肢感覺受損，平衡感和本體覺能力較弱，容易跌倒受傷，就不適合。

跳繩6個月增加骨質密度3％

跳繩除了增強心肺與肌肉能力，還能增加骨質密度。林瀛洲解釋，力量經過骨頭時會活化長骨細胞，增加骨質密度；沒有力量經過時，則會活化蝕骨細胞，易產生骨質疏鬆。

《骨質疏鬆症臨床治療指引》指出 ，年輕女性每天從事跳躍或跳繩式動作50次，6個月後髖骨粗隆骨密度增加3～4％，股骨頸骨密度也有增加。如果每天單做垂直跳10次，每週3天，6個月後，腰椎與股骨頸密度增加2.5％。

(中時電子報)