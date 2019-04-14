金鶯戴維斯終於擊出安打了。(轉自MLB臉書)

🍻 Cheers, #Baltimore!



Chris Davis knocks a 2-run single in the 1st. 💪 pic.twitter.com/E9emfDa6B5 — Baltimore Orioles (@Orioles) April 13, 2019

金鶯戴維斯(Chris Davis)的無安打苦行終於結束了，紅襪14日派出賽揚獎投手波塞洛(Rick Porcello)，終於保他開胡。隊友幾乎比他還開心，戴維斯說：「我等很久了，當我回頭看著休息室的隊友，那是言語無法形容的感覺。」小史密斯(Dwight Smith Jr)等人雀躍不已，大家像揮全壘打一樣的迎接戴維斯。

首局上金鶯兩出局滿壘，輪到戴維斯打擊，紅襪原本不在意，反正他又打不到。偏偏這時候戴維斯就敲出了一支漂亮的右外野平飛安打，一口氣打回2分。戴維斯說：「感謝大家的支持，我前一場還聽到有紅襪(主場)球迷替我加油。」

戴維斯整個人像活過來一樣，單場5支3，其中兩支二壘打，外加4打點，沒有三振。金鶯前3分都是戴維斯打的，還把波塞洛打成敗投，最後金鶯以9-5獲勝。戴維斯的紀錄停在54支0，連續62打席無安打，這個就留給後人去追逐吧。

(中時電子報)