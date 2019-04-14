中央氣象局今（14）日表示，今天中午過後受東北季風增強影響，北部及東半部地區雲量增多，將開始出現短暫性陣雨，氣溫亦隨之轉涼，明天清晨北部、東北部低溫僅約19度上下。下周二至周三將有另一波鋒面通過台灣，因鋒面結構較佳，西半部及東北部有陣雨及雷雨，可能出現短時間強降雨，須特別注意。

【氣象】今東北季風增 全台有雨 週二再迎強鋒面

氣象局預報員張承傳表示，今天上午各地多為多雲天氣，僅有零星降雨，但下午隨東北季風增強，北部及東半部將會出現短暫陣雨，中南部亦有零星降雨；中午以前，北部及宜花地區高溫約25至28度，其他地區也有29至31度，但午後將開始轉涼，台南以北、東半部及恆春半島，也會伴隨出現8到9級強陣風。

預估明天清晨會出現本周最低溫，北部、東北部低溫約在19度上下，其他地區為21至23度，白天北部、東北部亦會感到稍微偏涼，高溫僅22至24度，但周二起溫度便會逐漸回升。

張承傳指出，周一降雨較少，周二至周三因鋒面通過，西半部及東北部會出現陣雨及雷雨，且局部地區雨勢較大，可能出現短時強降雨，花東地區也有短暫陣雨出現；周三降雨減少，西半部及東北部轉為多雲天氣，僅東半部及中南部山區還有局部降雨，但周四因華南雲雨區再度東移，西半部及東北部降雨又會再增多。

(中時 )