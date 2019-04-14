旺宏(2337)旗下財團法人旺宏教育基金會13日舉辦「2019旺宏科學教師研習營」，今年活動移師臺中，與國立自然科學博物館及臺中女中合辦，舉辦專題演講，吸引近八十位科學領域老師參與活動，熱情交流。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，為了讓科學教育的推廣經驗可以傳承，並分享予更多熱心的老師，基金會自2017年開始舉辦科學教師研習營。活動自推出即獲得老師們熱烈迴響，像是花蓮高中吳曙序等老師更連續三年參加活動。今年特別移師臺中，邀請國立科學博物館及臺中女中共同舉辦，希望能將科學獎的影響力持續擴大，針對教育最前線的科學領域老師提供更多的協助，包括舉辦「科學教師研習營」及「閱讀科學找樂子」等活動，藉由更多元的方式，邀集對科學教育有想法的老師，一起匯聚創新的想法與行動，串連成改變臺灣科普教育前進的動力。

今年旺宏科學教師研習營邀請臺灣天文教育重要推手科博館館長孫維新擔任講者，孫館長以最熱門的黑洞話題開場，闡述其豐富的天文知識，而臺中女中薛靜瑩、謝金山與金門高中李育賢老師的教師對談，科博館教學主任張鈞翔以及積極推動臺灣環島科普列車的成功大學教授李旺龍專題演講。

國立自然科學博物館館長孫維新一開場，以日前揭曉的黑洞照片闡明科學研究和科學教學的不同。當所有科學家對黑洞照片驚嘆不已時，一般大眾可能較無法感受此影像跨時代的意義。因此，科學家應思考要如何呈現研究的成果，將科學知識轉換為大眾可以理解的研究價值。孫館長建議老師們除了要扎實教學內容外，更可以向演員借鏡，透過掌握觀眾(學生)情緒，讓學生感受傳授知識的價值，這樣老師的教學將非常成功。孫館長也提到這次黑洞照將會是即將來臨太空時代的開端，我們的下一代將會與太空密不可分。

(時報資訊)