儘管護衛隊在前開路，因華僑太熱情，韓國瑜進場過程仍寸步難行。（林宏聰攝）

韓國瑜與太太李佳芬好不容易走到主桌，他趕緊拱手向同桌來賓致意。（林宏聰攝）

美國亞裔眾議員趙美心代表頒發國會賀狀給韓國瑜。（林宏聰攝）

韓國瑜致詞時兩度呼籲華僑明年1月11日回台投票。（林宏聰攝）

韓國瑜舉杯向台下華僑們敬酒，並直接乾杯一飲而盡，主持人直誇他好酒量。（林宏聰攝）

參加晚宴的華僑力拱韓國瑜參選總統，甚至自製2020紀念酒帶到現場暢飲。（林宏聰攝）

公開自稱「孫中山信徒」的高雄市長韓國瑜洛杉磯參加僑宴，台下高呼「選總統，救台灣」，韓國瑜雖笑而不答，但致詞提及當年孫中山遠赴波士頓募得1000大洋起義基金，凸顯僑胞對國家的滿腔熱情，韓強調明年1月11日是中華民國保衛戰，兩度呼籲華僑踴躍返台投票，滿場僑胞彷彿接收到「神祕指令」，更是歡聲雷動。

「不出國不知道世界之大，不接觸僑胞朋友，不知道華僑的熱情！」韓國瑜說，他在波士頓的時候，華僑從周邊自動開３、4個小時的車來，就為了團聚一堂的機會，讓他想起當年孫中山革命時，到波士頓募款，從事勞動工作的華僑紛紛響應，一口氣募了1000大洋，足見僑胞對國家的情感。

他說，這次出國跟僑胞接觸，真正感覺到大家人在異國，但心繫自己的中華民國台灣，這情感非常濃，他兩度呼籲台下僑胞，明年1月11日，一定要踴躍回到台灣投票，捍衛中華民國。

這場南加僑界舉辦的晚宴在韓國瑜下榻的飯店舉行，席開70桌，起碼700人參加，美國亞裔眾議員劉雲平、趙美心也到場，趙美心致詞開玩笑表示從未看過如此多興奮的群眾齊聚一堂，簡直是國際巨星成龍等級，她更代表頒發國會賀狀（Certificate of Congressional Recognition）給韓國瑜，表達對他的肯定。

華僑期待韓國瑜選總統，甚至有人自製「韓國瑜總統2020紀念酒」，帶到現場暢飲，韓國瑜進場時，全場陷入瘋狂，群眾拚命伸手想要碰觸韓國瑜，儘管有當地退役軍警組成的護衛隊成員開道，韓國瑜仍花了10分鐘才走到主桌，主辦單位笑說「今天總算感受到什麼叫『韓流』」，韓則說，好像去年「三山造勢」重現，場面有過之而無不及。

(中時 )