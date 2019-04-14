蔣夫人的最愛！春暖花開，士林官邸內的玫瑰花也開了！此刻正丰姿搖曳展現浪漫風情，在這微風輕拂的春天，邀請您4月12日至~4月28日到士林官邸玫瑰園來場與浪漫邂逅之旅吧！本次「2019士林官邸玫瑰展」除各異情趣的玫瑰花之外，今年更有「不可思議押花俱樂部」和「彩繪藝術研究社」共同展出押花與彩繪作品，透過多元藝術創作形式，邀請民眾一起來場春日賞花漫遊，感受玫瑰千變萬化！

每幅玫瑰畫作皆展現出油畫與彩繪特殊筆法。（圖取自台北市政府公園處官網）

今年度士林官邸玫瑰展邀請台灣相當知名且具規模的押花團體「不可思議押花俱樂部」，以「戀戀玫瑰」為主題，於玫瑰園旁邊溫室展出無與倫比的精美作品，共計展出押花約45幅、麗乾花10幅、夢幻花10件等優秀的作品，作品延續世界花博的精神，更將在2020東京奧運相關宣傳暖身展中盛大展出。

園區內有許多玫瑰品種，該品種為克勞德莫內。（圖取自台北市政府公園處官網）

現場除了邀約日本國寶級押花大師杉野宣雄展出其押花作品外，更網羅十位優秀的日本押花作家一起共襄盛舉，最特別的是還有由嘉義矯正署的女性押花班共同完成的3幅畫面連續的大型作品『花海』，讓您伴隨著玫瑰花香沉醉在這浪漫氛圍中。

本次展覽也邀請到「彩繪藝術研究社」，由李蘭老師帶領團隊以「紅塵有愛」為主題，將那朵朵香艷欲滴的玫瑰花兒，構成了56幅美麗的圖畫，每幅畫作皆展現出油畫與彩繪特殊筆法，欣賞藝術作品時亦可感受美與愛的喜悅，也希冀藉由本次玫瑰展幫助弱勢團體，讓愛永續，讓我們一起被玫瑰花的美與幸福溫柔地包圍。

戶外玫瑰園中近期因陽光普照、氣候舒適，有利於玫瑰生長綻放，目前士林官邸戶外玫瑰園的玫瑰園嬌艷欲滴的玫瑰陸續綻放，色彩繽紛，有紅、粉紅、紫、黃、橙等的豐花玫瑰、英國玫瑰、法國玫瑰、大輪玫瑰及灌木玫瑰等5大類，約125個品種，共超過2000株玫瑰已逐漸綻放其華美的風姿，同時更有浪漫的玫瑰碎木花廊，蔓性玫瑰陸續開放，邀請民眾和情人們一起墜入玫瑰的浪漫情懷，暫時拋開都市紛擾的塵囂，細細來品味芬芳的玫瑰、押花及繪畫，交織出的美好花季時光。

以「戀戀玫瑰」為題展出ㄧ系列美麗的押花作品。（圖取自台北市政府公園處官網）

「2019士林官邸玫瑰展」展期自4月12日至4月28日止，歡迎民眾們不妨趁著春暖花開好時節，和家人、朋友規劃一場士林官邸賞玫瑰之旅，共聚春日好時光。

2019士林官邸玫瑰展

展期：108年4月12日至4月28日

時間：戶外庭園:上午8時至下午19時

玫瑰溫室:上午9時至下午16時

(中時電子報)