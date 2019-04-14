據新疆烏魯木齊市文化和旅遊局數據，今年第一季，烏魯木齊全市累計接待遊客1081萬餘人次，比去年同期增長73.84％；旅遊總收入139億餘元人民幣，增長83.78％。

烏魯木齊市通過制定重點區域旅遊規畫，促進旅遊業全區域、全要素、全產業鏈發展，推出精品旅遊路線，發掘美食、文化、民俗等特色，打造「不一樣的烏魯木齊」。

烏魯木齊還通過「大南山．大巴紮」旅遊聯動模式，將烏魯木齊打造成旅遊大平台。同時，積極實施「旅遊＋」戰略，通過覆蓋全市27個景區景點、2750家酒店、395家餐飲場所、1621家娛樂場所、60個購物商城等資訊「旅遊＋大數據」智慧旅遊平台，讓遊客「一部手機遊烏魯木齊」，還借助「旅遊＋文化、教育、科技、衛生、體育」等旅遊新業態，通過南山景區「崑崙之約」大型實景演藝項目、安寧渠特色小鎮等旅遊精品路線，讓遊客留在烏魯木齊、愛上烏魯木齊。

(旺報 )